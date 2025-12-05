Addio a Sandro Giacobbe, la voce che ha emozionato generazioni

Cogorno (Genova), 5 dicembre 2025 – Si è spento a 75 anni Sandro Giacobbe, cantautore tra i più amati della musica italiana. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Per oltre dieci anni Giacobbe aveva combattuto contro un tumore, affrontando la malattia con ironia e coraggio, ricordando anche la sua “Ferrari”, la sedia a rotelle che lo accompagnava negli ultimi mesi.

Nato nel 1949, Giacobbe ha conquistato il pubblico negli anni ’70 e ’80 con successi indimenticabili come Signora mia e Gli occhi di tua madre, brani che hanno segnato un’intera epoca e scalato le classifiche italiane e internazionali. La sua musica, profonda e sensibile, sapeva trasformare le emozioni in parole e note, diventando colonna sonora di tanti ricordi.

Nel corso della sua carriera, Giacobbe ha partecipato alla Nazionale Cantanti, ricoprendo anche il ruolo di allenatore, e ha preso parte a importanti eventi musicali come il Festivalbar e il Festival di Sanremo. Tra gli altri successi ricordiamo Primavera, Portami a ballare e i tre brani firmati per lo Zecchino d’Oro.

Negli ultimi anni era tornato alla ribalta con singoli come Ali per volare (2015, con Marina Peroni), Solo un bacio (2019), la collaborazione con Don Backy in Genova (2020) e Lettera al gigante (2023), scritta dal figlio Andrea.

Sandro Giacobbe lascia la moglie Marina Peroni, storica corista e compagna di una vita, e i figli Andrea e Alessandro. Con la sua scomparsa, la musica italiana perde una voce inconfondibile, capace di emozionare e raccontare con delicatezza le storie del cuore.