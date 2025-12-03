3D Production porta al Mecspe Bari 2025 la sua idea di produzione: flessibilità, supporto totale e una crescita che non si ferma

La partecipazione di 3D Production al Mecspe Bari 2025, in programma dal 27 al 29 novembre alla Fiera del Levante, è uno dei segnali più chiari della trasformazione in corso nelle nuove realtà produttive italiane. Giovane, dinamica e determinata, l’azienda con sede a Cervinara (Avellino) ha partecipato alla fiera con l’obiettivo di raccontare un modello organizzativo basato sulla flessibilità e sul supporto totale alle imprese.Fondata nel 2020, 3D Production nasce come risposta concreta a un’esigenza sempre più presente nel settore metalmeccanico ed elettronico: avere un partner unico in grado di seguire l’intero ciclo produttivo. Dalla selezione dei fornitori all’assemblaggio, dal collaudo all’imballaggio, fino alla gestione della logistica interna, l’azienda offre alle imprese un servizio completo, costruito su misura.«La nostra missione è supportare le aziende dalla fase iniziale all’ultimo passaggio produttivo» racconta Davide Carusone, responsabile della 3D Production, presente in fiera per incontrare operatori e nuovi potenziali partner.«Siamo una realtà giovane, nata nel 2020, e per noi essere qui al Mecspe è un traguardo importante. Speriamo sia solo il primo di molti: vogliamo crescere su tutti i fronti».Il percorso della 3D Production è infatti un esempio concreto di crescita strutturata: in cinque anni l’azienda è passata da tre dipendenti a un organico di venti professionisti, specializzati nelle diverse fasi della produzione. Il cuore dell’attività è una struttura di 1300 metri quadri ad Avellino, progettata per ottimizzare il flusso operativo e garantire precisione ed efficienza dal primo componente al prodotto finito.Il primo grande progetto, la collaborazione con un'azienda produttrice di macchine da caffè – ha rappresentato il punto di svolta: un’esperienza che ha permesso alla 3D Production di mettere a punto un modello operativo replicabile anche per altre aziende del comparto metalmeccanico ed elettronico.Oggi la presenza al Mecspe Bari 2025 segna un passaggio chiave: un momento per farsi conoscere, per creare nuove sinergie e per raccontare una storia in cui visione imprenditoriale e concretezza si incontrano. Una storia che, nonostante sia iniziata da pochi anni, mostra già una direzione precisa.3D Production ha preso parte alla Fiera del Levante con curiosità, ambizione e la consapevolezza che il meglio deve ancora venire. E se il percorso finora è stato rapido, il futuro sembra promettere una crescita ancora più solida e strutturata.