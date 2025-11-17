Zelensky a Parigi per rafforzare gli aiuti militari, attacco russo a Balakliya fa almeno 3 morti

Parigi - Il presidente ucrainosi trova ain un nuovo tentativo di assicurarsiper difendere l’Ucraina dagli attacchi missilistici e dai droni russi, sempre più letali. La visita fa parte di un, iniziato con un accordo energetico siglato con lae che includerà una tappa in

Nel frattempo, è di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo stanotte a Balakliya, nella regione orientale di Kharkiv. Mosca ha dichiarato che 36 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo nella stessa notte.

Sul fronte diplomatico, il presidente italiano Sergio Mattarella, parlando al Bundestag, ha sottolineato: «La guerra d’aggressione è sempre un crimine e chi colpisce i civili non può restare impunito, da Kiev a Gaza».

Intanto il governo italiano sta lavorando al decreto per un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, ma Matteo Salvini frena sull’ipotesi di una norma trimestrale, chiedendo maggiori dettagli sulle modalità di erogazione.