Via libera del Governo al decreto-legge per la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva

TARANTO - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per garantire la prosecuzione delle attività produttive negli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere indennizzi al territorio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra le principali novità, il decreto autorizza Acciaierie d’Italia Spa, attualmente in amministrazione straordinaria, a utilizzare i 108 milioni di euro residui del finanziamento per il “ponte”, risorse ritenute fondamentali per assicurare la continuità degli impianti fino a febbraio 2026. Tale data coincide con la conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario degli stabilimenti.

Il provvedimento rappresenta un passo significativo per garantire stabilità occupazionale e produttiva in uno dei settori strategici per l’economia italiana, confermando l’impegno del governo nel sostenere sia i lavoratori sia il territorio coinvolto.