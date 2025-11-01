Ucraina: gli Stati Uniti autorizzano l’invio di missili Tomahawk

– Ilha autorizzato laa fornire all’Ucraina, dopo aver valutato che l’invio non comprometterebbe le scorte statunitensi. La decisione politica finale spetta ora al, secondo quanto riportato dalla, citando funzionari statunitensi ed europei.

Sempre secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno annullato un incontro previsto tra Trump e Putin a Budapest, dopo che la Russia avrebbe avanzato richieste giudicate troppo dure per una possibile risoluzione del conflitto in Ucraina.

Intanto, nella regione di Kherson, almeno due persone sono morte e 22 sono rimaste ferite nell’ultima ondata di attacchi russi, che ha colpito anche una ventina di cittadine limitrofe. La notizia è stata confermata dal capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, citato dall’agenzia Ukrinform.

In Europa, ieri sera i voli sono stati sospesi per quasi due ore all’aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa dell’avvistamento di droni non identificati, come riferito da un portavoce dello scalo.

La situazione resta tensionata, sia sul fronte militare in Ucraina sia sul piano internazionale, con Washington impegnata a bilanciare supporto militare e negoziati diplomatici.