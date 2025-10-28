Settimo Milanese, vasto incendio in un capannone industriale: nessun ferito

Settimo Milanese (Milano), 28 ottobre 2025 – Sei mezzi deisono ancora al lavoro per domare il vasto incendio divampato ieri sera all’interno di una Settimo Milanese. Le fiamme si sono sviluppate intorno allein, all’interno di un deposito di circa, sede dell’azienda di import-export alimentare

La centrale operativa dei pompieri ha inviato sul posto sette mezzi, supportati dalle squadre del 118. L’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato precauzionalmente cinque ambulanze, ma fortunatamente a quell’ora il capannone era vuoto, e non si sono registrati né feriti né intossicati. La colonna di fumo nero era visibile a centinaia di metri, suscitando numerose segnalazioni da parte dei residenti.

I Vigili del Fuoco hanno operato per tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno interessato vaste aree e il materiale stoccato all’interno. Attualmente alcune squadre sono ancora in via Keplero per la messa in sicurezza dell’area e le verifiche necessarie.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate: i primi rilievi non avrebbero evidenziato segni di dolo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Rho e ai tecnici del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco.