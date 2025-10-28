Settimo Milanese, vasto incendio in un capannone industriale: nessun ferito

Settimo Milanese (Milano), 28 ottobre 2025 – Sei mezzi dei Vigili del Fuoco del comando di Milano sono ancora al lavoro per domare il vasto incendio divampato ieri sera all’interno di un capannone industriale a Settimo Milanese. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21:30 in via Giovanni Keplero, all’interno di un deposito di circa 2.000 metri quadrati, sede dell’azienda di import-export alimentare Mirva.
La centrale operativa dei pompieri ha inviato sul posto sette mezzi, supportati dalle squadre del 118. L’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato precauzionalmente cinque ambulanze, ma fortunatamente a quell’ora il capannone era vuoto, e non si sono registrati né feriti né intossicati. La colonna di fumo nero era visibile a centinaia di metri, suscitando numerose segnalazioni da parte dei residenti.
I Vigili del Fuoco hanno operato per tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno interessato vaste aree e il materiale stoccato all’interno. Attualmente alcune squadre sono ancora in via Keplero per la messa in sicurezza dell’area e le verifiche necessarie.
Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate: i primi rilievi non avrebbero evidenziato segni di dolo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Rho e ai tecnici del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco.
0 Commenti