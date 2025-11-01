Tragedia sulla SS16 a Palese: muore il 25enne Cosimo Magro di Bitonto

BARI – È, 25 anni, originario di, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina all’alba sulla, all’altezza dei curvoni di

Il giovane stava rientrando da una serata quando si è fermato per prestare soccorso a un’auto incidentata, sulla quale viaggiavano alcuni suoi amici. Dopo essere sceso dalla vettura per aiutarli, è stato travolto da un’altra automobile, che – secondo le prime ricostruzioni – potrebbe aver tentato di evitare l’auto ferma sulla carreggiata.

Un altro ragazzo è rimasto ferito nell’impatto.

Il conducente della vettura che ha investito Magro si è fermato poco più avanti. È stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga, mentre la Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale, come previsto dalla procedura.

La salma di Cosimo Magro è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia.

La notizia della tragedia ha suscitato profondo cordoglio a Bitonto, dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto.