Tragedia sulla SS16 a Palese: muore il 25enne Cosimo Magro di Bitonto

BARI – È Cosimo Magro, 25 anni, originario di Bitonto, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina all’alba sulla SS16, all’altezza dei curvoni di Palese.
Il giovane stava rientrando da una serata quando si è fermato per prestare soccorso a un’auto incidentata, sulla quale viaggiavano alcuni suoi amici. Dopo essere sceso dalla vettura per aiutarli, è stato travolto da un’altra automobile, che – secondo le prime ricostruzioni – potrebbe aver tentato di evitare l’auto ferma sulla carreggiata.
Un altro ragazzo è rimasto ferito nell’impatto.
Il conducente della vettura che ha investito Magro si è fermato poco più avanti. È stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga, mentre la Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale, come previsto dalla procedura.
La salma di Cosimo Magro è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia.
La notizia della tragedia ha suscitato profondo cordoglio a Bitonto, dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto.
