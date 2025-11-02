Tragedia sulla Cima Vertana: trovati senza vita i due dispersi, bilancio vittime sale a cinque

– Si conclude nel peggiore dei modi la tragedia sulla Cima Vertana, nel gruppo dell'Ortles, dove ieri una valanga aveva travolto un gruppo di escursionisti. Nelle ultime ore i soccorritori hanno rinvenuto senza vita i due turisti tedeschi ancora dispersi, padre e figlia diciassettenne, portando a cinque il totale delle vittime dell’incidente. La slavina si era staccata dal versante nord della montagna.

Le operazioni di soccorso, ostacolate dal maltempo e dalla fitta nebbia, hanno visto gli elicotteri trasportare le squadre del Soccorso Alpino fino a circa 2.600 metri. Da quel punto i soccorritori hanno proseguito a piedi per raggiungere i dispersi. Nonostante i continui sforzi, le possibilità di ritrovare i due alpinisti in vita erano ormai estremamente basse, considerato il tempo trascorso dall’impatto della valanga.

Ieri, tre escursionisti tedeschi erano già stati recuperati senza vita dalla neve. Le autorità continuano a indagare sulle circostanze dell’incidente, mentre la comunità alpina locale si stringe attorno alle famiglie delle vittime.