Serie A: Verona battuto all’ultimo respiro, l’Inter vola a -1 dalla vetta

Verona - Seconda vittoria consecutiva per l’di Cristian Chivu, che al Bentegodi supera il Verona all’ultimo respiro e si porta a un solo punto dalla vetta in attesa della sfida tra Milan e Roma.

La partita si apre con il Napoli in pressing: Zielinski sfiora il vantaggio ma Montipò si oppone con prontezza. L’Inter passa al volo grazie a un perfetto assist di Calhanoglu, con la rete che sblocca il match. Il Verona reagisce e ci provano di testa Bastoni e Frese, ma è il portiere Giovane a compiere una prodezza per mantenere l’1-1. Poco prima dell’intervallo, il palo di Orban fa tremare i nerazzurri.

Nella ripresa la squadra di Chivu prova a chiudere con i neoentrati Esposito e Dimarco, ma è un’autorete di Frese al 94’ a decidere il match e a regalare i tre punti ai nerazzurri. Una vittoria preziosa che mantiene viva la corsa al vertice, mentre l’Inter attende gli esiti di Milan-Roma per capire se potrà agguantare il primato.