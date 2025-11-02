Serie A, il Milan torna a vincere: 1-0 alla Roma, decide Pavlovic

Milano - Il Milan diritrova il sorriso battendo laper 1-0, grazie al gol decisivo di. Con questo successo, i rossoneri agganciano in classifica non solo l’, ma anche la stessa Roma a quota 21 punti, rilanciando la propria corsa nelle zone alte della Serie A.

L’avvio è favorevole alla squadra di Gian Piero Gasperini, che parte meglio e si rende pericolosa con Dybala, ma il Milan cresce col passare dei minuti, alzando il ritmo e trovando il vantaggio con Pavlovic, bravo a finalizzare un’azione corale che sorprende la retroguardia giallorossa.

Nella ripresa la Roma prova a reagire, ma è il Milan a sfiorare più volte il raddoppio: Nkunku colpisce il palo, mentre Leao spreca da posizione favorevole. Nel finale arriva la grande occasione per i capitolini: rigore per fallo in area, ma Maignan si supera e neutralizza il tiro di Dybala, blindando tre punti fondamentali per i rossoneri.

Il Milan torna così al successo dopo un periodo difficile, mostrando solidità difensiva e concretezza, mentre la Roma incassa una sconfitta pesante che la ricaccia indietro nella corsa ai piani alti della classifica.