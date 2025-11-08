Sciopero generale della Cgil il 12 dicembre, scontro con il governo

– Lacontro la legge di bilancio, accusata di non tutelare salari e lavoratori. La mobilitazione, che si svolgerà in tutta Italia, avverrà senza la Uil e anticipa di un giorno l’iniziativa della Cisl.

Il segretario generale Maurizio Landini denuncia l’assenza di misure contro l’emergenza salariale e propone un contributo di solidarietà dell’1% sui 500mila italiani più ricchi, stimando 26 miliardi da destinare a sanità, scuola e aumento degli stipendi.

La decisione dello sciopero ha scatenato le critiche della maggioranza di governo. La premier Giorgia Meloni e il vice Matteo Salvini hanno ironizzato sulla scelta del venerdì, sottolineando il rischio di “weekend lungo” e polemizzando con Landini. Il segretario della Cgil ha replicato invitando il governo a cambiare la manovra, non la data dello sciopero.

Lo scontro politico si allarga: Antonio Tajani definisce lo sciopero “politico e isolato”, mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, accusa il governo di aumentare la pressione fiscale e favorire i più ricchi, denunciando “i salassi per famiglie e imprese”.