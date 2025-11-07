Roma ospita la nuova edizione del prestigioso Premio Internazionale “Athena d’Oro” 2025. Tra i premiati i giornalisti pugliesi Alessandro Nardelli e Marianna Pignatelli

Tra arte, giornalismo, scienza e solidarietà, il Premio Internazionale “Athena d’Oro” 2025 celebra i protagonisti del talento e dell’impegno umano. Tra i premiati anche due giornalisti pugliesi: Marianna Pignatelli e Alessandro Nardelli.

Si terrà venerdì 7 novembre 2025 nella suggestiva cornice di Palazzo Valentini a Roma la cerimonia del Premio Internazionale “Athena d’Oro”, riconoscimento ideato da Angelica Loredana Anton e promosso dalla Fondazione Area Cultura ETS.

L’evento, dedicato ai valori di saggezza, arte e conoscenza, premierà artisti, professionisti e studiosi che si sono distinti per creatività e dedizione.

Elenco completo dei premiati 2025

Dr.ssa Vittoriana Abate – Giornalista RAI

Prof. Mauro Berta – Docente Universitario di Medicina, Infettivologo, Dermatologo

M° Nino Camardo – Pittore Naif, Artista di fama internazionale

Prof. Roberto Cetoli – Presidente e Docente dell’Accademia della Musica di Verona, Musicista, Arrangiatore

Dr.ssa Leila Cimarelli – Scrittrice e Giornalista Cinematografica

Dr. Alessandro Conforti – Medico Specialista in Reumatologia

Prof.ssa Carmela Costanzo – Poetessa

M° Ombretta Del Monte – Pittrice e Scrittrice

Dr.ssa Carmen Di Stasio – Giornalista RAI

Dr.ssa Patrizia Faiello – Giornalista

Dr.ssa Sara Fresi – Giornalista, Organizzatrice di Eventi

Dr. Antonio Giammusso – Consigliere della Città Metropolitana di Roma e di Civitavecchia

M° Gaspare Maniscalco – Violinista RAI e Liutaio

Dr.ssa Catherine Meyere – Scrittrice

Dr. Alessandro Nardelli – Giornalista

Dr.ssa Romina Palmieri – Fisioterapista, specializzata in Riabilitazione Posturale e Ortopedica

Dr.ssa Marianna Pignatelli – Giornalista, Ufficio Stampa

Alla Memoria di Nicola Raucci – Presidente Nazionale RAN ENSI (Ente Nazionale Sportivo Italiano)

Ritira il Prof. Gennaro Ruggiero, Rettore dell’UPES – Università Popolare Ensi Sport

Dr.ssa Federica Rinaudo – Giornalista

Dr. Gaetano Ruocco – Presidente ANSI – Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

Alla Memoria di Gino Santercole – Cantautore – Ritira la moglie Melù Santercole

Dr.ssa Paola Toppi – Tarologa, Medium e Coach di Divinazione

Dr.ssa Michela Turco – Giornalista, Ambasciatrice OIRD (IHRO) e Osservatore ONU

Dr. Alberto Zeppieri – Produttore Discografico, Giornalista Musicale, Compositore

La cerimonia sarà impreziosita da esibizioni artistiche e musicali, con il violinista Gaspare Maniscalco, la coppia di danza storica Sabrina Valletta e Mario Mingiardi, e la cantautrice Patty Capone.

Il Premio “Athena d’Oro” si conferma tra i più prestigiosi appuntamenti culturali della Capitale, ponte ideale tra arte, cultura e impegno sociale.