Andria, 16enne investito in via Gramsci: è in coma. Indagato il conducente 18enne

Andria - Grave incidente stradale ad, dove unè stato investito da un’auto mentre attraversava, nel pieno centro cittadino. Il giovane, soccorso e trasportato d’urgenza all’, è attualmente

L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Alla guida dell’auto c’era un diciottenne, che si è fermato immediatamente a prestare soccorso e ha collaborato con i carabinieri per i rilievi. Dai primi accertamenti, il conducente sarebbe risultato negativo all’alcoltest.

Il ragazzo è indagato per lesioni personali stradali, come atto dovuto, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici.

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se il giovane pedone stesse attraversando sulle strisce o in un punto non segnalato.