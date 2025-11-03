Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: ricoverata in codice rosso

Milano, 3 novembre 2025 – Momenti di paura questa mattina a Milano, quando una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 in piazza Gae Aulenti.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata aggredita alle spalle con un fendente all’altezza dell’ascella sinistra. Alcuni passanti hanno soccorso la donna, trovata a terra con un grosso coltello da cucina lungo circa 30 centimetri conficcato nella schiena. Poco dopo è arrivato anche il marito della donna, e la quarantatreenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Durante le operazioni dei sanitari, la donna era lucida e cosciente e ha dichiarato di non aver visto l’aggressore e di non sapere chi possa averla colpita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della stazione Moscova. Al momento non risultano testimoni diretti dell’aggressione. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza installate vicino al grattacielo Unicredit per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’autore del gesto.

Le indagini sono ancora in corso.