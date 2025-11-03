Roma, due crolli alla Torre dei Conti: feriti operai e pompieri

– Momenti di paura questa mattina alla, nei pressi dei Fori Imperiali, attualmente in ristrutturazione. Intorno alle 11.30 si è verificato il primo crollo, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro resta ancora sotto le macerie, mentre un altro è stato trasportato inin ospedale.

Poco prima delle 13, un secondo crollo ha interessato la struttura: una valanga di calcinacci è precipitata dal tetto, generando una nube di polvere che ha investito anche i Vigili del Fuoco presenti sul posto. Un pompiere è stato ricoverato all’Oftalmico per accertamenti.

La Torre dei Conti è ora sorvegliata anche dall’alto tramite droni, per valutare la stabilità delle mura e il rischio di ulteriori cedimenti.

Indagine aperta dalla Procura di Roma

I lavori di restauro erano finanziati con fondi del Pnrr - programma Caput Mundi. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per lesioni colpose, disponendo una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei crolli e accertare le cause. Tra le ipotesi più accreditate vi sarebbe un cedimento interno della struttura.

Stamattina erano presenti nella torre 11 operai, tutti coinvolti nelle operazioni di restauro. Le autorità monitorano attentamente la zona per garantire la sicurezza e permettere il proseguimento delle verifiche.