Tragedia in Trentino: muore Sivert Guttorm Bakken, biatleta norvegese della Coppa del Mondo

Passo Lavazè - Sivert Guttorm Bakken, biatleta della nazionale norvegese, è morto improvvisamente a Passo Lavazè, in Trentino, dove si trovava in compagnia dei compagni di squadra per alcuni giorni di riposo.

Nato a Lillehammer il 18 luglio 1998, Bakken era stato campione con 4 vittorie in Coppa del Mondo tra il 2021 e il 2022. Nel 2023 aveva interrotto temporaneamente l’attività agonistica a causa di una pericardite, ma dopo quasi due anni di stop era tornato protagonista in Coppa del Mondo, rappresentando una figura di riferimento nel movimento maschile internazionale.

Il corpo dell’atleta è stato trovato dai compagni di squadra, preoccupati per la sua assenza a colazione. La squadra norvegese era in Trentino per preparare le tappe di Coppa del Mondo di gennaio e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.

La federazione norvegese ha espresso cordoglio: “I nostri primi pensieri vanno alla famiglia e a tutte le persone più vicine a Sivert. Daremo tutto il nostro aiuto e la nostra collaborazione alle autorità italiane per fare luce sulle cause della morte”, ha dichiarato la segretaria generale Emilie Nordskar.