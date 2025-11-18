Quirinale: “Stupore” per le affermazioni di Bignami su presunti piani contro Meloni

– Ilha espresso oggi “stupore” per le dichiarazioni del capogruppo di, che ha chiesto al presidente della Repubblicadi smentire un articolo pubblicato su La Verità dal titolo “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”.

Nell’articolo a firma di Maurizio Belpietro si sosteneva che alcuni consiglieri del Colle auspicassero iniziative contro il governo Meloni e il centrodestra, ipotizzando anche la creazione di una “grande lista civica nazionale” come alternativa alla coalizione di governo, sulla scia dell’operazione che nel 1996 portò alla vittoria di Romano Prodi. Tra i nomi citati figura Francesco Saverio Garofani, ex parlamentare del Pd, indicato come uno dei consiglieri che, secondo il quotidiano, si muoverebbero per contrastare il mandato dell’attuale presidente del Consiglio.

Bignami ha chiesto una smentita immediata, sostenendo che il silenzio del Quirinale potrebbe essere interpretato come conferma delle notizie pubblicate.

In risposta, il Quirinale ha preso le distanze dalle dichiarazioni del capogruppo, definendole sconfinanti nel ridicolo e ribadendo che non vi sono basi per le ricostruzioni giornalistiche che parlano di piani contro la maggioranza.

Il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, ha replicato confermando integralmente quanto pubblicato e accusando il Colle di tentare di silenziare dichiarazioni di un consigliere della Presidenza della Repubblica.