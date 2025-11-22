Ornella Vanoni è morta a 91 anni: il cordoglio di artisti e istituzioni

– È scomparsa ieri sera a Milano Ornella Vanoni, icona della musica italiana, all’età di 91 anni. L’artista avrebbe avuto un malore nella sua abitazione. Negli ultimi anni, Vanoni aveva ritrovato grande popolarità anche grazie alle sue partecipazioni televisive, tra cui il programma

La notizia ha suscitato una vasta ondata di cordoglio sul web. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. L’Italia perde un’artista unica, che ci lascia un patrimonio artistico irripetibile.”

Anche molti artisti hanno ricordato Vanoni sui social:

Carlo Conti : “Ciao Ornella, unica in tutto”

Gigi D’Alessio : “La signora della musica italiana. Grazie per la musica, i sorrisi, le emozioni. Ciao Ornella”

Elisa : “Ornella, lasci un vuoto enorme. Ciao Regina. Mancherai sempre”

Eros Ramazzotti : “Ciao Ornella, ci mancherai tanto”

Amadeus : “Artista straordinaria e donna speciale! È stato per me un privilegio condividere tanti momenti belli, divertenti e indimenticabili. Ti voglio bene Ornella”

Mahmood : “'Ma io e te dove ci siamo conosciuti?' È sempre stata l’unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti e tutto il tempo che mi hai regalato. Resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi. Ciao Ornella”

Paola Turci : “Ornella no! Madre”

Patty Pravo : “Ornellik, grande artista, grande amica. Ti vorrò sempre bene… Mi mancherai. La tua Nicopat”

Mara Venier : “Addio adorata Ornella, mi mancherai tanto”

Matteo Salvini : “Grande il mio dispiacere per la scomparsa di Ornella Vanoni. Un pezzo di storia della musica italiana. Una voce unica, inconfondibile, senza tempo. Buon viaggio Ornella”

Loredana Berté: “Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica. Un’artista immensa... senza fine. Quanto ci mancherai amica mia”

Ornella Vanoni lascia un’eredità musicale senza precedenti, avendo attraversato decenni di storia della musica italiana con una voce inconfondibile e una carriera ricca di successi e collaborazioni con grandi artisti.