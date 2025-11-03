Nepal, tragedia in Himalaya: morto un alpinista italiano travolto da una valanga

Altro drammatico incidente sulle montagne del Nepal. Mentre proseguono le ricerche dei due alpinisti italiani dispersi durante il tentativo di scalata del Monte Panbari, un altro alpinista italiano ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. La slavina si è abbattuta sul campo base dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle del Rolwaling, nel distretto di Dolakha. A riportare la notizia è stato il Kathmandu Post. L’incidente riguarda una spedizione diversa da quella del Monte Panbari. Secondo quanto riferito dal quotidiano nepalese, nella valanga sono decedute altre sei persone e quattro risultano ferite.

Le vittime e le operazioni di soccorso

Come riferisce il Kathmandu Post, citando il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell’ufficio di polizia distrettuale di Dolakha, tra le vittime – oltre all’alpinista italiano – ci sarebbero tre cittadini statunitensi, uno canadese e due nepalesi. Il funzionario ha precisato che la valanga è avvenuta mentre la squadra di alpinisti nepalesi e stranieri, insieme alle guide locali, si trovava al campo base dello Yalung Ri per prepararsi alla scalata della vetta più alta della zona, il Dolma Khang (6.332 metri).

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, anche se sono state interrotte dopo il calare della sera. In precedenza, le operazioni erano state rallentate dalle restrizioni di volo nella regione del Rolwaling, che richiedono un’autorizzazione amministrativa speciale per i movimenti degli elicotteri, e dalle difficili condizioni meteorologiche.