Milano, uomo investito da un filobus in viale Jenner: è in gravissime condizioni

– Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in, a Milano: un uomo di, di origini egiziane, è stato investito da un filobus e si trova in

Secondo le prime informazioni della Polizia Locale, l’uomo stava attraversando la strada quando il semaforo era rosso e il filobus procedeva sulla corsia preferenziale. L’impatto è stato violento e ha provocato lesioni estese su tutto il corpo. Il ferito è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda, dove i medici lo stanno tuttora stabilizzando: sarebbe in pericolo di vita.

Illeso, ma sotto choc, il conducente del filobus, un uomo di 30 anni, e tutti i passeggeri del mezzo. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.