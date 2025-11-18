Milano, 22enne accoltellato e picchiato: arrestati cinque coetanei

– È stato picchiato, rapinato e accoltellato da un gruppo di coetanei nella notte del, riportando. Oggi laha arrestato i cinque aggressori, tutti residenti nella zona di Monza.

Gli arrestati

Si tratta di due 18enni e tre 17enni, fermati questa mattina su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. I due maggiorenni hanno piccoli precedenti – uno per furto e l’altro per possesso di arma bianca – mentre i tre minorenni erano incensurati.

La dinamica dell’aggressione

Le indagini, condotte dal Commissariato Garibaldi-Venezia, hanno ricostruito quanto accaduto intorno alle 3 di notte in via Rosales, nella zona della movida di corso Como, non lontano da una discoteca. La vittima, un 22enne milanese che frequenta l’Università Bocconi, li ha incontrati per caso ed è stato deriso, picchiato e rapinato di 50 euro, approfittando dello stato di ebbrezza del giovane.

Quando ha tentato di recuperare il denaro seguendoli, è stato accoltellato da uno dei due diciottenni e poi nuovamente picchiato a terra dall’intero gruppo.

Le conseguenze

Inizialmente sembrava un ferimento non grave, ma una volta arrivato in ospedale i medici hanno rilevato che i due fendenti al gluteo e alla schiena erano profondi. La lesione alla schiena ha interessato un’arteria, provocando una grave emorragia interna e danneggiando il midollo osseo, con conseguenti danni permanenti alla mobilità di una gamba.