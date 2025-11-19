Meloni al Quirinale: incontro chiarificatore con Mattarella, “nessuno scontro”

Roma - Si è svolto oggi al Quirinale un colloquio di circa venti minuti tra la Presidente del Consiglioe il Presidente della Repubblica, a seguito delle tensioni suscitate dalle dichiarazioni del consigliere presidenziale. La premier è arrivata al Quirinale alle 12.45 e, dopo l’incontro, si è spostata a Palazzo Chigi intorno alle 13.30.

Fonti di Palazzo Chigi hanno sottolineato che non esiste alcuno scontro tra le istituzioni e che l’incontro era volto a chiarire le parole “istituzionalmente e politicamente inopportune” pronunciate dal consigliere Garofani. La premier ha ribadito la sintonia con il Quirinale, precisando che la richiesta di smentita formulata dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, non era un attacco al Colle, ma un tentativo di circoscrivere la vicenda e tutelare l’istituzione.

Il colloquio, proposto da Meloni tramite una telefonata al capo dello Stato in mattinata, è stato immediatamente accolto da Mattarella. Oltre a chiarire le tensioni delle ultime ore, l’incontro ha permesso un confronto sui numerosi dossier internazionali aperti, in vista del G20 di Johannesburg e della conferenza Unione europea–Unione africana in Angola.

Le fonti hanno infine precisato che la sintonia tra Palazzo Chigi e il Quirinale “mai è venuta meno fin dall’insediamento di questo governo e della quale nessuno ha mai dubitato”.