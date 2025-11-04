La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e UNITRE insieme per un nuovo anno di cultura e comunità



“Per dolcemente rincontrarci. Un bacio e un abbraccio in musica”, un concerto inaugurale per dare il via al nuovo anno accademico UNITRE: un percorso di incontri, corsi e iniziative che uniscono generazioni, saperi e valori cooperativi nella città bianca.



La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ospiterà mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Convegni di Largo Mons. Italo Pignatelli, la cerimonia di presentazione ufficiale delle attività dell'Università delle Tre Età – UNITRE di Ostuni per l'Anno Accademico 2025/2026, dal titolo "Per dolcemente rincontrarci. Un bacio e un abbraccio in musica".





L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Ostuni, rappresenta il primo appuntamento del nuovo anno accademico e segna l’apertura di un ricco programma di eventi e corsi che, tra novembre e dicembre, toccheranno temi di grande interesse culturale, sociale e civile: dalla storia locale alla letteratura, dalla cittadinanza attiva alla salute, fino alle arti figurative e alla musica.



La serata inaugurale vedrà l’esibizione dei Maestri Gianni Nobile (tastiera) e Gianvito Carriero (oboe), in un intreccio di note e sentimenti che accompagneranno la comunità verso un nuovo anno di condivisione, conoscenza e partecipazione.



La collaborazione tra la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e la UNITRE di Ostuni si conferma un punto di riferimento per la città, nel segno dei valori cooperativi, sociali e mutualistici che da sempre ispirano l’azione della banca.



La cultura e la formazione permanente, soprattutto rivolte alla terza età, costituiscono un terreno di crescita umana e civile: un’occasione per valorizzare l’esperienza, stimolare la curiosità e rafforzare il legame tra le generazioni.



«La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni è orgogliosa di sostenere iniziative che mettono al centro la persona e la cultura come strumenti di coesione e sviluppo – dichiara il Presidente, Dott. Francesco Mario Zaccaria –. La collaborazione con la UNITRE è un esempio concreto di come il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini possa costruire comunità più forti, solidali e consapevoli.».



L’evento di apertura anticipa un calendario che nei mesi successivi proporrà incontri letterari, conferenze, corsi di formazione, momenti musicali e iniziative sociali, con l’obiettivo di alimentare il dialogo culturale e mantenere viva la partecipazione civica nella città bianca.



La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, nel solco della propria missione di responsabilità sociale, continuerà a sostenere attività culturali e formative che valorizzino le energie del territorio, promuovendo una comunità attiva, inclusiva e ricca di valori condivisi.



La cittadinanza è invitata a partecipare.