Incendio in un appartamento a Castronno: ferita una donna

Castronno (Varese), 20 novembre 2025 – Un incendio è divampato poco prima delle 6 di questa mattina in un appartamento di una palazzina di due piani in via Belvedere a Castronno, nel Varesotto.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni hanno incluso anche attività di indagine per accertare le cause del rogo.

Durante l’incendio una donna ha riportato alcune ustioni, probabilmente mentre cercava di arginare le fiamme. È stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno provocato l’incendio.