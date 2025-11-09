Il Parma beffa il Milan: 2-2 al Tardini, rossoneri raggiunti nella ripresa

Parma, 8 novembre 2025 – Il Milan rallenta ancora in campionato e si fa rimontare dal Parma nel posticipo serale al “Tardini”: finisce 2-2, con i rossoneri che sprecano un doppio vantaggio.
La squadra di Allegri parte forte e al 12’ trova il vantaggio con Saelemaekers, autore di un preciso sinistro su assist di Nkunku. Al 32’ lo stesso Saelemaekers si procura un rigore per un fallo di Ndoye: dal dischetto Leao non sbaglia e porta il Milan sul 2-0.
Quando la partita sembra indirizzata, i ducali reagiscono: al 44’ Bernabè accorcia le distanze con un bel tiro a giro che batte Maignan. Nella ripresa, il Parma approfitta del calo rossonero e trova il pareggio al 62’ con Deprato, bravo a insaccare di testa su cross di Britshgi.
Nel finale il Milan tenta l’assalto, ma spreca due occasioni con Saelemaekers e Pulisic. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri e premia il carattere del Parma.
