Gaza: via libera dell'ONU al piano di pace di Trump e alla forza di stabilizzazione

NEW YORK – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dato il via libera al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per la Striscia di Gaza. La risoluzione USA è stata approvata con 13 voti a favore e l'astensione di Mosca e Pechino, un risultato definito "storico" dall'ambasciatore americano all'ONU, Mike Waltz.
La risoluzione autorizza l'invio di una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave palestinese, la cui missione principale sarà quella di disarmare Hamas.
Il testo adottato al Palazzo di Vetro segna un punto di svolta, affermando che "le condizioni potrebbero finalmente essere mature per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la statualità palestinese". L'approvazione al primo colpo della risoluzione USA sul piano di pace di Donald Trump apre così una nuova fase cruciale per la gestione e la futura stabilità della Striscia di Gaza.
