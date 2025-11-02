Gaza, Hamas restituirà le salme di tre ostaggi: piano di uscita sicura per i miliziani

Gaza - Hamas ha annunciato che questa sera restituirà le salme di tre ostaggi, con la consegna prevista per le 20:00 ora locale, le 19:00 in Italia, secondo quanto riportato dai media israeliani.

Parallelamente, è pronto un piano per garantire l’uscita sicura dei miliziani dalle zone di Gaza sotto controllo israeliano, oltre la cosiddetta Linea Gialla. Come riferisce l’emittente Kan, il progetto prevede che i combattenti armati lascino l’area su mezzi della Croce Rossa attraverso corridoi sicuri, con l’ok di Hamas e in attesa del via libera di Israele, con i mediatori internazionali che coordinano la procedura.

In precedenza, Hamas aveva consegnato alla Croce Rossa i resti di tre corpi, poi trasferiti in Israele. Gli esami forensi di Tel Aviv hanno accertato che non appartengono agli ostaggi, secondo quanto riporta il Times of Israel. Intanto, si stima che oltre 10.000 palestinesi siano dispersi sotto le macerie della Striscia di Gaza, ha dichiarato Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione civile palestinese.

Ieri il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha incontrato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, per discutere delle “sfide negli scenari vicini e lontani, prima fra tutte la Striscia di Gaza”, della liberazione degli ostaggi, della smilitarizzazione della Striscia e del disarmo di Hamas. Katz ha sottolineato l’importanza della “stretta cooperazione strategica e operativa tra le Forze di difesa israeliane e l’esercito statunitense, una partnership che sta plasmando la nuova realtà in Medio Oriente”.