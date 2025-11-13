Finisce la fuga di Elia Del Grande: arrestato a Cadrezzate dopo due settimane

Cadrezzate (Varese) – Si è conclusa ieri sera la fuga di Elia Del Grande, 49 anni, ricercato dallo scorso 30 ottobre dopo essere evaso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena), dove avrebbe dovuto scontare sei mesi di detenzione per 40 violazioni della libertà vigilata.

Il blitz dei Carabinieri

Del Grande è stato fermato senza alcuna resistenza dai Carabinieri dei comandi provinciali di Varese e Modena, con il supporto del ROS, a Cadrezzate, nel Varesotto, dove possiede ancora alcune proprietà. L’uomo è ora sotto la custodia della Polizia Penitenziaria, in attesa delle decisioni del magistrato. Gli inquirenti stanno valutando se possano esserci stati complici nella fuga.

Il passato criminale

Del Grande era già noto alle cronache per la cosiddetta “strage dei fornai”, avvenuta nel 1998 nel Varesotto, quando uccise padre, madre e fratello. Per quell’omicidio fu condannato a 30 anni di reclusione.

La fuga e le motivazioni

Il 49enne era evaso dalla struttura modenese prima di scontare l’intera pena residua. In una lettera inviata a Varesenews, Del Grande aveva spiegato la fuga denunciando la “totale inadeguatezza” delle case famiglia, definite da lui “in realtà i vecchi Opg”, ossia ospedali psichiatrici giudiziari.

Il suo arresto segna la conclusione di due settimane di ricerche, condotte rapidamente e senza incidenti dalle forze dell’ordine, riportando Del Grande sotto il controllo della giustizia.