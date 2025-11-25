Colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi, Kiev sotto attacco: almeno sei morti

Shutterstock

Abu Dhabi – Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Russia nella capitale degli Emirati Arabi, con l’obiettivo di discutere un nuovo piano di pace per l’Ucraina. Secondo la, ilha incontrato ieri sera la delegazione russa, e un secondo incontro potrebbe svolgersi oggi. Il portavoce del Cremlino,, non ha rilasciato commenti sulla notizia.

Il confronto segue i colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina, da cui è emerso un nuovo piano di pace in 19 punti, sostitutivo del precedente testo originario in 28 punti. Alcuni punti sono stati eliminati, altri modificati, secondo quanto annunciato dalla presidenza ucraina. Entrambe le parti porteranno ora il nuovo testo a Washington e Kiev per informare i rispettivi presidenti.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a dare più tempo ai negoziati, spostando di una settimana la scadenza precedentemente fissata per il 27 novembre. Mosca, invece, ha bocciato le modifiche al piano apportate con il contributo europeo, giudicandole “non costruttive”.

Intanto, nelle ultime ore si registrano nuove tensioni sul campo: almeno sei persone sono rimaste uccise negli attacchi russi su Kiev. La polizia moldava ha reso noto che gli abitanti dell’area della città di Floresti sono stati evacuati dopo la caduta di un drone durante un massiccio attacco russo sull’Ucraina. In risposta, le forze ucraine hanno lanciato droni su alcune città della Russia meridionale.

Oggi il ministro della Difesa italiano, Giorgio Crosetto, illustrerà al Copasir il dodicesimo pacchetto di aiuti militari italiani destinato all’Ucraina, a sostegno della difesa del Paese e della stabilità della regione.