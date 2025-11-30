Castrocielo piange Maristella Mariani, la “stella” della lirica frusinate

Castrocielo, 28 novembre 2025 – Profondo cordoglio nel mondo della musica lirica e in tutta la provincia di Frosinone per la scomparsa di, soprano conosciuta e amata come la “stella di Castrocielo”. L’artista ci ha lasciati all’età di 48 anni all’ospedale di Caserta, dove era ricoverata dopo un malore che l’aveva colpita durante un concerto a Nola. Nonostante le cure, il suo cuore non ha retto.

Nata a Sora, Maristella Mariani viveva e lavorava nel territorio frusinate, dove era un punto di riferimento artistico e culturale. Docente di musica, con una voce raffinata e una presenza scenica elegante, ha calcato i principali palcoscenici italiani, portando la sua arte anche oltre i confini della regione.

A Castrocielo aveva costruito un legame speciale, organizzando masterclass, laboratori e l’Incanto Summer Camp, oltre a spettacoli memorabili come “Oro, Incenso, Mirra e Musica”. Per la comunità locale, Maristella non era solo una cantante: era un simbolo, una voce che incarnava identità, passione e cultura.

Il sindaco di Castrocielo e il consigliere di minoranza Filippo Materiale hanno espresso il loro cordoglio: «Ci lascia una voce e un’anima luminosa». Messaggi di affetto e incredulità continuano ad arrivare dai suoi allievi, dai colleghi e dal pubblico che l’aveva applaudita fino a poche settimane fa.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze. La perdita di Maristella Mariani lascia un vuoto profondo nella musica lirica e nella vita culturale della provincia di Frosinone.