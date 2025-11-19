Attacchi russi a Kharkiv e tensioni diplomatiche: proseguono gli sforzi di pace in Ucraina

Drop of Light/Shutterstock

Segreti negoziati tra Usa e Russia

KIEV – La guerra in Ucraina continua tra. Nella notte, la città di, nel nord del Paese, è stata colpita da attacchi delle forze armate russe, che hanno provocato, tra cui due bambini, e diversi incendi. Secondo il, i bombardamenti sono stati effettuati con numerosi droni, e sul posto sono intervenute unità del

Parallelamente, il sito statunitense Axios riporta che l’amministrazione guidata da Donald Trump avrebbe collaborato segretamente con la Russia per la stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Il documento, composto da 28 punti, si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza, concordato lo scorso mese tra Israele e Hamas. Le fonti citate sono anonime e includono sia fonti statunitensi sia russe.

Incontri diplomatici in programma

Dopo accordi con Atene, Parigi e Madrid, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà domani il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Turchia, alla presenza dell’inviato statunitense Witkoff, con l’obiettivo di reimpegnare gli Stati Uniti negli sforzi di pace. Intanto, Vladimir Putin non invierà rappresentanti russi all’incontro, concentrandosi sul rafforzamento delle posizioni strategiche nell’Artico.

Controffensiva ucraina

L’Ucraina ha inoltre annunciato di aver colpito alcune strutture militari in Russia con missili ATACMS, balistici a lunga gittata (circa 300 km) forniti dagli Stati Uniti.

Scandali interni e Schengen militare

Sul fronte interno, a Kiev si prepara la resa dei conti sullo scandalo corruzione che coinvolge alte cariche governative: giovedì il Consiglio supremo discuterà la possibile rimozione del potente Andriy Yermak.

Intanto, l’Europa lancia la Schengen militare, un meccanismo per accelerare il transito delle truppe e condividere mezzi e risorse in caso di emergenza, con permessi concessi entro tre giorni.