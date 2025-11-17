Addio alle gemelle Kessler: morte assistita a 89 anni a Grünwald

Monaco di Baviera - Sono decedute a 89 anni le celebri gemelle Alice ed Ellen Kessler, note in tutto il mondo per il loro talento nel canto e nella danza, a Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, le sorelle avrebbero scelto di ricorrere al suicidio assistito.

La polizia, intervenuta sul luogo, ha potuto solo constatare il decesso, escludendo la responsabilità di terzi. La Kriminalpolizei di Monaco ha comunque aperto un’indagine per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

In Germania, la morte assistita è consentita solo in specifiche circostanze: la persona deve agire volontariamente e possedere la piena capacità giuridica, mentre chi assiste non può eseguire direttamente l’atto letale, pena la configurazione di eutanasia attiva, vietata dalla legge.

Le gemelle Kessler, icone della scena musicale e dello spettacolo europeo del dopoguerra, si erano ritirate dalla vita pubblica negli ultimi anni, mantenendo un profilo discreto ma continuando a essere amate dai fan per la loro carriera brillante e longeva.