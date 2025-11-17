Legionella a Milano, 11 casi nel quartiere San Siro: un morto e otto ricoverati

Milano - L'Ats Città Metropolitana di Milano sta gestendo un sospetto focolaio di legionella nel quartiere San Siro, nell’area di via Rembrandt. Al momento sono stati segnalati 11 casi: tutti presentano fattori di rischio predisponenti all’infezione. Una persona è deceduta, mentre altre otto risultano ricoverate.

L’Agenzia, che ha diffuso il primo bilancio ufficiale, ha avviato indagini per individuare l’origine del contagio. Sono in corso campionamenti nelle abitazioni interessate, i cui esiti non sono ancora disponibili, e verifiche su altri potenziali luoghi sensibili del quartiere.

La legionella è un batterio che prolifera negli ambienti acquatici e può diffondersi nella rete idrica domestica e in diversi impianti. Il contagio avviene esclusivamente tramite inalazione di aerosol contaminato, non attraverso il contatto tra persone né tramite il semplice consumo di acqua.

Le autorità sanitarie proseguono con la sorveglianza epidemiologica e con gli approfondimenti ambientali, nel tentativo di circoscrivere il fenomeno e chiarire l’origine esatta del focolaio.