Accoltellamenti su un treno nel Cambridgeshire: dieci feriti, due arresti, indaga l'antiterrorismo

– Momenti di terrore sulla tratta ferroviaria tra Doncaster e King's Cross nel Cambridgeshire. Sabato sera, intorno alle 19:39, dieci persone sono state accoltellate a bordo di un treno. Nove dei feriti versano in condizioni gravi.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’allarme è scattato pochi minuti dopo la partenza da Peterborough, quando alcuni passeggeri hanno visto persone ferite correre attraverso i vagoni per allontanarsi da un uomo armato di coltello. Il convoglio è stato fermato alla stazione di Huntingdon, dove sono intervenuti decine di agenti armati.

La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone in relazione all’accaduto. Inizialmente, gli operatori sul posto hanno pronunciato la parola in codice nazionale “Plato”, utilizzata in caso di attacco terroristico, ma successivamente l’accaduto è stato riclassificato come “incidente grave”. Le indagini sono comunque supportate dagli agenti antiterrorismo per chiarire movente e dinamica dei fatti.

Testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo armato sulla banchina, immobilizzato con un taser dalla polizia.

Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’episodio un “fatto terribile e profondamente preoccupante”.

Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e immagini dai vagoni per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali collegamenti con altri crimini o minacce.