Varese, è scomparso Cesare Corti, cofondatore di Elmec

Varese - Si è spento sabato mattina, 4 ottobre,, cofondatore di, azienda nata a Varese e diventata negli anni un punto di riferimento nazionale nel settore dell’. Elmec rappresenta una delle imprese simbolo del territorio varesino, nota per la sua capacità di innovazione e crescita nel panorama nazionale.

Dagli inizi artigianali all’innovazione digitale

Come ricordava lo stesso Corti, Elmec nacque all’inizio degli anni ’70 «per uno strano connubio fra burro e acciaio», con i primi clienti come Prealpi Industria Casearia e Acciaierie Riva di Caronno. L’acronimo Elmec stava per Elaborazioni Meccanografiche, quando i computer erano ancora macchine rumorose che funzionavano con schede perforate e stampe cartacee. Dall’ufficio iniziale, poco più di un sottoscala, l’azienda è cresciuta fino al campus tecnologico di Gazzada, diventando un punto di riferimento per la formazione e l’innovazione tecnologica.

Una visione imprenditoriale di lungo periodo

Cesare Corti ha sempre puntato a valorizzare sia i giovani talenti – «ventenni che studiano le tecnologie del futuro» – sia i professionisti più esperti, fondamentali per il mantenimento di sistemi vitali per l’economia. Elmec ha accompagnato i grandi cambiamenti tecnologici, dalla meccanografia alla cybersecurity, dai data center al cloud, fino all’Internet of Things e alla stampa 3D. «Formazione e innovazione», ripeteva Corti, «sono le parole che ci guideranno anche per i prossimi cinquant’anni».

Impegno nello sport e nella comunità

Oltre alla carriera imprenditoriale, Corti ha lasciato il segno nello sport varesino, guidando come presidente la Robur et Fides dal 1998 al 2005, anni di grande crescita e sviluppo per la storica società sportiva cittadina.

Alla moglie Lina, ai figli Valerio, Didi e Claudio, e all’intera famiglia, giunge il cordoglio della comunità e del mondo imprenditoriale varesino, che riconosce in Cesare Corti una figura centrale nella storia industriale, sociale e sportiva del territorio.