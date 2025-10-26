Ucraina, tensione crescente: centinaia di soldati circondati e attacco notturno su Kiev

– Il Cremlino ha dichiarato che fino anell’area di(Kharkiv) e oltre(Donetsk) sarebbero circondati dalle forze russe.

Nella notte, un attacco di droni russi ha colpito diversi edifici residenziali nel distretto della Desna a Kiev, causando almeno tre morti e 29 feriti, tra cui sei bambini. I detriti di alcuni droni hanno preso fuoco al secondo piano di uno degli edifici, propagandosi ai piani superiori.

Sul fronte diplomatico, l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev ha dichiarato che un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe avvenire più avanti e che una “soluzione diplomatica” al conflitto Russia-Ucraina è possibile.