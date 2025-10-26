Tragedia in Gallura: muore un 25enne in un incidente stradale a Tempio Pausania

– Un giovane didi Calangianus, è morto questa notte in unlungo la, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura.

La vittima era a bordo di una Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa in una casa privata, quando per cause in fase di accertamento l’auto ha sbandato ed è uscita di strada, cadendo da un ponte.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. I quattro passeggeri hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale. La tragedia ha colpito anche la comunità locale: il padre di Omar è un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento di Tempio Pausania, intervenuto per prestare i primi soccorsi.

Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.