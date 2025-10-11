Tragici incidenti stradali: quattro morti in poche ore tra Ferrarese e Bergamasco

Due gravi incidenti stradali hanno sconvolto nelle ultime ore l’Italia settentrionale, causando la morte complessiva di quattro giovani vite.

Ferrarese, 3 morti sulla statale Adriatica

Questa mattina, intorno alle 7.30, un frontale tra una Fiat Panda e una Ford ha provocato tre vittime lungo la strada Adriatica, tra Argenta e Ferrara, al chilometro 92, tra l’agriturismo ‘La Sapienza’ e lo svincolo per Monestirolo. A bordo della Panda c’erano una donna e due ragazzi, morti sul colpo. La Ford trasportava quattro giovani che hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, oltre alla Polizia locale di Ferrara e ai Vigili del Fuoco di Portomaggiore. La statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni con deviazioni verso Montesanto e San Nicolò. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità.

Bergamasco, una vittima e quattro feriti a Bolgare

Poche ore prima, attorno alle 2.30 della notte, un altro grave incidente si è verificato sulla provinciale 91 bis a Bolgare. Due vetture, un’Audi e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente. A bordo c’erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni. La ragazza di 23 anni che viaggiava sull’Audi, residente in provincia di Bergamo, è morta in ospedale, mentre il giovane che la accompagnava è ricoverato in gravissime condizioni. Gli altri tre passeggeri della Mercedes hanno riportato ferite lievi. La polizia stradale sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, valutando anche eventuali responsabilità dei conducenti.

Due tragedie che segnano un bilancio drammatico e riportano l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne e lungo le arterie più trafficate.