Tragedia nel Reggiano: giovane donna di 28 anni trovata morta in casa

Reggio Emilia, 27 ottobre 2025 – Una giovane donna di origini cubane, Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è stata trovata senza vita nella notte all’interno del bagno della sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbe essere stato provocato da un incidente elettrico: accanto a lei era presente una stufetta, anche se la famiglia sostiene che fosse staccata, ipotizzando quindi che la morte possa essere stata causata da un malore improvviso.

Solange era arrivata in Italia da giovanissima e risiedeva nel Reggiano, dove lavorava come cameriera in un ristorante. La donna era molto legata alla sua famiglia e a trovarla è stata la nonna.

La comunità locale si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore, esprimendo vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa.