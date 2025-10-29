La Juventus torna a vincere: battuta l’Udinese 3-1 allo Stadium

Torino, 29 ottobre 2025 – La Juventus di Brambilla rompe il digiuno e torna a vincere dopo 8 partite senza successi, battendo l’Udinese 3-1 allo Stadium.
La gara si sblocca subito, al 5’, con un rigore trasformato da Vlahovic. Nel recupero del primo tempo, Zaniolo pareggia per i friulani. Nella ripresa i bianconeri insistono e al 67’ passano nuovamente in vantaggio grazie a Gatti, chiudendo poi i conti al 96’ con un rigore di Yildiz.
Ai microfoni di Dazn, Chiellini commenta: “L’esonero di Tudor è stato sofferto ma necessario. Su Spalletti? Non c’è nulla di firmato”.
