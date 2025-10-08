Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita durante lo sfratto

Milano – Tragedia a, dove un uomo disi è lanciato daldel suo appartamento inal momento dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario per eseguire lo. Il gesto è stato, senza che nessuno riuscisse a intervenire per fermarlo.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo – ex custode in pensione, separato e residente da solo – era sotto sfratto per morosità. In casa gli agenti hanno trovato un biglietto di addio con poche parole: “Non ce la faccio più.”

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni e la Polizia Scientifica per i rilievi. Presenti anche l’ufficiale giudiziario e l’avvocato della proprietà.

Il quartiere è sotto choc: molti residenti lo conoscevano e descrivono l’uomo come una persona tranquilla, provata dalle difficoltà economiche e dalla solitudine.