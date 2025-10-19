Serie A, il Milan batte la Fiorentina 2-1 e vola in vetta

Milano, 19 ottobre 2025 – Il Milan di Allegri conquista una vittoria importante contro la Fiorentina allo Stadio San Siro, ribaltando il risultato e imponendosi 2-1. Con questo successo, i rossoneri salgono solitari in cima alla classifica di Serie A.
La prima frazione di gioco è stata equilibrata e poco spettacolare, con l’unica occasione degna di nota per la Fiorentina: Pavlovic, però, spreca da pochi passi. All’inizio del secondo tempo, i viola passano in vantaggio con Gosens, approfittando di un pasticcio tra Maignan e Gabbia.
Il Milan reagisce con determinazione: Leao pareggia con un gran tiro da fuori area, e a quattro minuti dal termine si procura un rigore dopo una on field review. Lo stesso Leao trasforma dal dischetto, ribaltando il match e regalando la vittoria ai padroni di casa.
Con questo risultato, il Milan consolida la sua posizione in vetta, mentre la Fiorentina dovrà reagire nelle prossime giornate.
