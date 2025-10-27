Piacenza, uomo accoltellato gravemente dall'ex: è grave

Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), 27 ottobre 2025 – È in fin di vita il 32enne accoltellato nel tardo pomeriggio di domenica in via Lungo Arda. La vittima, colpita da almeno dieci fendenti all’addome e al collo mentre era seduta su una panchina, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma con eliambulanza, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le condizioni restano gravissime.

Le indagini dei carabinieri hanno subito individuato come presunto aggressore un cittadino ucraino, ex dell’attuale compagna del 32enne. L’uomo, dopo l’aggressione, è fuggito a bordo di un’auto e si è successivamente tolto la vita dando fuoco al veicolo in una zona isolata di Lusurasco, lungo la strada provinciale tra Fiorenzuola e Castellarquato. Il cadavere carbonizzato sarà identificato con analisi e autopsia nei prossimi giorni.

Alcuni dubbi permangono sulle generalità della vittima. In un primo momento, il 32enne avrebbe dichiarato di essere residente a Como e pilota dell’Aeronautica militare, circostanza smentita successivamente sia dai carabinieri che dal corpo militare. Gli investigatori ritengono che la motivazione dell’aggressione sia legata a questioni di gelosia. La compagna del 32enne, originaria dell’Est Europa, si trovava sul luogo dell’aggressione poco dopo i fatti.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per confermare con certezza l’identità del presunto aggressore trovato carbonizzato nell’auto.