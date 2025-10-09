Orrore a Reggio Calabria: giovane madre accusata di aver soffocato i suoi due neonati

Reggio Calabria - Una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Polizia di Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena nati. La donna è anche indagata per l’occultamento dei corpi e per la soppressione di un altro neonato partorito tre anni fa.Le indagini sono iniziate nel luglio 2024, quando i genitori della donna hanno trovato i corpicini dei due neonati in un armadio della loro abitazione a Pellaro. Gli accertamenti biologici hanno confermato che i bambini erano nati vivi e morti per soffocamento.La giovane, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico, aveva negato di essere mai stata incinta. L’inchiesta ha evidenziato anche un episodio analogo nel 2022, quando la donna avrebbe sopresso un neonato subito dopo il parto.Durante l’operazione, la Polizia ha eseguito perquisizioni nelle abitazioni e nei terreni della donna e del fidanzato, alla ricerca di ulteriori resti umani.