Milano, sei giovani feriti in tre diversi episodi nella serata e nella notte

Milano - Oltre al grave caso dei due giovani accoltellati vicino alalle 2 di notte, uno dei quali è ricoverato inper profonde ferite al volto e all’addome, altri quattro giovani sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti ieri sera e nella notte a Milano.

Bicocca, due colombiani feriti durante una rissa

Intorno alle 20 in via Vizzola, nel quartiere Bicocca, una rissa ha coinvolto due giovani colombiani. Uno di 19 anni è stato trasportato al Fatebenefratelli con ferite al volto e al polso. Più grave un ventenne, ferito al volto e all’addome, portato in codice rosso al San Carlo, ma cosciente.

Piazza Costantino: aggressione per rapina con due feriti

Dopo mezzanotte e mezza, in piazza Costantino, lungo il Naviglio della Martesana, due persone sono rimaste ferite con arma da taglio probabilmente durante un’aggressione a scopo di rapina. Si tratta di un 28enne algerino, trasportato al San Raffaele con lesioni a gambe e mano, e di un 34enne belga, portato al Fatebenefratelli con una ferita alla gamba.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica di tutti gli episodi e individuare i responsabili.