Milano, ancora violenza in centro: 28enne ferito a coltellate

Milano, 1 ottobre 2025 – Ancora una notte di sangue e violenza nel cuore di Milano. Questa mattina unsi è presentato davanti al Comando della Polizia Locale in, con una ferita da taglio al torace.

Secondo le prime informazioni, l’uomo ha raccontato di essere stato colpito da una persona sconosciuta in bicicletta durante una lite in via Mazzini, non lontano dal Duomo.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli agenti e dal personale del 118, che lo ha trasportato al Policlinico di Milano. Le sue condizioni non sono considerate gravi. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione, supportati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Non è la prima volta che episodi di questo tipo si verificano nel centro cittadino. Solo pochi giorni fa, nella notte tra il 20 e il 21 settembre, un altro cittadino egiziano di 32 anni era stato ferito a coltellate in via Pellizza da Volpedo, traversa di via Monte Rosa, nella zona Amendola. Anche in quel caso l’uomo era stato trasportato in codice rosso al Niguarda.

La polizia locale continua le indagini per identificare l’autore dell’aggressione di oggi e monitorare la sicurezza nella zona centrale della città.