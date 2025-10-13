Liberati tutti i 20 ostaggi israeliani detenuti da Hamas. Trump: "Alba storica"

Tel Aviv - Tutti i 20 ostaggi ancora in vita sono stati consegnati questa mattina all’dopo essere stati prelevati dalla. I primi sette sono stati liberati alle 7 ora italiana, mentre gli altri 13 sono stati rilasciati un paio d’ore dopo. Dopo, non ci sono più prigionieri israeliani nelle mani di Hamas. Nel pomeriggio è prevista la. Unaha seguito in diretta l’evento storico.

Il presidente Usa Donald Trump, parlando alla Knesset, ha definito la giornata “di profonda gioia, di speranza crescente e fede rinnovata”, sottolineando che dopo anni di conflitti “oggi il cielo è sereno, le armi tacciono e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato Trump e dichiarato: “Oggi tutti gli ostaggi sono tornati a casa”, accogliendo il presidente Usa a Gerusalemme, definita la “nostra capitale eterna”.