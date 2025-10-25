Kiev sotto attacco balistico: esplosioni e incendi, un ferito

Shutterstock

Kiev – Esplosioni e incendi sono stati registrati oggi nella capitale ucraina, secondo quanto riportano il sindaco Vitali Klitschko e Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città.

“La città è sotto attacco balistico”, ha scritto Klitschko su Telegram, aggiungendo che una persona è rimasta ferita nel quartiere di Dnipro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per verificare i danni delle esplosioni, mentre Tkachenko ha invitato i cittadini a restare nei rifugi fino a nuovo avviso.

Intanto, sul fronte diplomatico, l’inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, ha dichiarato che un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe avvenire più avanti, ma che una “soluzione diplomatica” al conflitto tra Russia e Ucraina ci sarà.

L’Italia, attraverso il ministero della Difesa, ha confermato il continuo sostegno all’Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede NATO e Unione Europea, precisando un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento e smentendo “in modo categorico” qualsiasi ipotesi di invio di missili o munizionamento del sistema Samp/T a Kiev.