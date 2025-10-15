Israele: annullate le sanzioni su Gaza, riapre il valico di Rafah dopo la restituzione dei corpi degli ostaggi

Tel Aviv - Secondo l’emittente televisiva Kan, il governo israeliano avrebbe deciso di annullare le sanzioni previste per oggi su Gaza, dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti. Di conseguenza, il valico di Rafah sarà riaperto e gli aiuti umanitari potranno entrare nella Striscia come previsto.

Tra i corpi restituiti sono stati ufficialmente identificati Uriel Baruch, 35enne di Givon rapito mentre tornava dal festival musicale Nova, e Tamir Nimrodi, soldato di 19 anni preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez. Il terzo corpo identificato è quello di Eitan Levy. Tuttavia, uno dei quattro corpi restituiti ieri da Hamas non apparteneva a un ostaggio israeliano, ma a un palestinese di Gaza, come riferito da un funzionario della sicurezza ai media israeliani.

Hamas ha comunicato ai mediatori che oggi trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, citando un diplomatico mediorientale e una seconda fonte vicina alla questione, finora il gruppo militante palestinese ha consegnato otto salme su un totale di 28.