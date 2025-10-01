Il Sottosegretario di Stato al Made in Italy On. Massimo Bitonci elogia e ringrazia Riccardo Di Matteo per l’impegno con SinergitalyNews.it

Apprezzamento ufficiale del Sottosegretario Massimo Bitonci a Riccardo Di Matteo per il lavoro svolto con SinergitalyNews.it a sostegno delle eccellenze italiane e delle nuove sfide legate a economia circolare e intelligenza artificiale





In occasione della presentazione ufficiale del giornale online SinergitalyNews.it a Roma, presso la Camera dei Deputati, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, On. Massimo Bitonci, ha espresso vivo apprezzamento al direttore editoriale e presidente Riccardo Di Matteo per l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del Made in Italy, alla sostenibilità dell’economia circolare e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.





In una nota ufficiale, il Sottosegretario Bitonci ha sottolineato:





«Esprimo il mio apprezzamento per l’iniziativa dedicata al notiziario sul Made in Italy, la sostenibilità dell’economia circolare e l’intelligenza artificiale. Colgo l’occasione per condividere con i partecipanti all’evento il mio impegno, in qualità di Sottosegretario di Stato, a promuovere interventi concreti lungo più direttrici strategiche, per sostenere e rafforzare il nostro sistema produttivo in un contesto caratterizzato da crescente instabilità geopolitica.».





Bitonci ha inoltre ricordato il ruolo della Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale, elaborata dal Ministero, quale strumento per creare condizioni favorevoli affinché l’IA diventi un motore di innovazione al servizio delle imprese, coniugando sviluppo tecnologico e tutela delle eccellenze italiane.





Il Sottosegretario ha infine ribadito come il tema della crescita aziendale e imprenditoriale rimanga al centro dell’agenda del MIMIT, attraverso politiche che puntano a formazione, crescita professionale e sostegno alle imprese, per favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo.





Rivolgendosi a Riccardo Di Matteo e ai promotori di SinergitalyNews.it, Bitonci ha concluso:





«Nel formulare i migliori auguri di pieno successo all’iniziativa, vi ringrazio ancora per l’attenzione e per l’impegno profuso nella promozione del Made in Italy».



